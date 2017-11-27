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27ноября
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сегодня, 09:04 2

Очевидцы: в благовещенской многоэтажке из-за порыва затопило несколько квартир (видео)

Очевидцы: в благовещенской многоэтажке из-за порыва затопило несколько квартир (видео)

Обновлено: 09:37

В социальных сетях появилась информация о серьезном происшествии в благовещенской многоэтажке по адресу: улица Строителей, 70. Сообщается, что здесь прорвало трубу в одной из квартир на пятом этаже, в результате оказались затоплены несколько квартир, расположенных ниже.

Горожане отмечают, что ЧП произошло в седьмом подъезде дома. «Прорвало на пятом, затопило всех вплоть до первого. Да, жесть, конечно. Особенно в новой квартире. Вот и покупай после того новострой», – пишут в соцсетях.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили факт порыва трубы в доме, но подробностей не сообщили. Дежурный отметил, что на место выехала аварийная служба.

Подробности происшествия устанавливаются.

Видео: instagram.com/blag_dtp

В пресс-службе администрации Благовещенска рассказали, что порыв случился вечером в воскресенье, 26 ноября, в квартире № 247. «Собственник проводил работы по замене труб в ванной комнате, и, по предварительной информации, пластиковую трубу, предназначенную для ХВС, установили на ГВС. Трубы температуру не выдержали, и случился порыв», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас на месте находятся сантехники управляющей организации, стояк перекрыт.

Горожан призывают в подобных ситуациях оперативно обращаться в ЕДДС Благовещенска по номеру 592-826. Кроме того, напоминают, что проводить работы в квартирах, связанные с заменой труб, должны только специалисты, в противном случае это может привести к подобным ЧП.

Просмотров всего: 2537

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Попал собственник, круто попал.

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