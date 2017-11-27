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Слабый снег и слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 27 ноября

Слабый снег и слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 27 ноября
Фото: trinixy.ru

27 ноября, в понедельник, в Амурской области местами пройдет слабый снег. Дует южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 5-10 градусов мороза, местами на севере будет ниже 20.

В Благовещенске переменная облачность, также возможен слабый снег. Скорость южного, юго-восточного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры днем покажут минус 6-8 градусов ниже нуля.

Утром, по сообщению Амурского гидрометцентра, в городе относительная влажность составляла 53 %, атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, это ниже нормы.

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#погода

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