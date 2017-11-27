Сказку «Спящая красавица» посчитали пропагандой насилия: обзор прессы

Фото: mignews.com

Каждая третья семья в России может тратить деньги только на еду; церковь Швеции, упоминая бога, решила использовать только гендерно-нейтральные слова; ученые США собираются создать растения-шпионы, объединив собственно растения со средствами наблюдений – о чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Вот не самое характерное для российской прессы сообщение – я нашёл эту заметку в газете «Московский комсомолец», которую не понять каким ветром задуло к нам в один из киосков. Из нее следует, что в России сейчас в каждой третьей семье денег хватает только на еду. Опрос проводили эксперты Высшей школы экономики. Как показали результаты исследования, примерно треть российских семей не позволяют себе купить не только новую одежду, но и лекарства. Из-за нехватки денег у населения растут долги за услуги ЖКХ. Прежде всего, люди отказываются от медицинских услуг, досуга, образования, поездок на курорты.

Интересно, за кого будет голосовать эта самая треть на предстоящих выборах?

Напишут же такое

А теперь о промысле божьем – это я иду навстречу пожеланиям комментаторов сайта Амур-инфо, которые сетуют на нехватку в обзорах прессы информации о религии. Так вот, как рассказала газета «Моя семья», церковь Швеции теперь будет использовать гендерно-нейтральные слова, говоря о боге. Церковники внесли поправки в правила ведения служб и убрали оттуда слова «Он» и «Господь». Я, правда, не понимаю, как будут обходиться с глаголами, но наверняка высший законодательный орган церкви Швеции подумал и об этом.

Полный абзац

Если вы думаете, что на этом дурь заканчивается, то ошибаетесь. Пробегите взглядом по заметке из дайджеста «Удивительный мир», в которой говорится о том, что жительница Англии нашла в сказке «Спящая красавица» пропаганду изнасилований и потребовала, чтобы произведение убрали из списка детской литературы. Как вы помните, в сказке принц без разрешения поцеловал девушку, спавшую к тому времени уже сто лет. Британка боится, что ее шестилетний сын, посчитав, что это нормально, не станет спрашивать разрешения на секс. И как после этого спасать мир?!

Оп-паньки

И на этом чудеса не кончаются. Из «Вестника ВАСХНИЛ» узнал о том, что американские ученые планируют создать гибрид из генетически модифицированного растения и средств наблюдений, способных изучать информацию об окружающей среде. Проще говоря, они занялись созданием растений-шпионов!

Разработку будут применять в военных целях для мониторинга территорий, чтобы иметь возможность выявлять причину серьезных загрязнений, выбросов опасных химвеществ и возможных утечек радиоактивных материалов. То есть, по виду обычный сорняк расскажет о том, какое количество и каких войск находится на определенной территории.

Допускаю, что скоро я расскажу о наших разработках в области создания более мощных гербицидов.

На посошок

На посошок просто симпатичная жизненная новость, рассказанная «Комсомольской правдой». Она о том, что жителю России, который родился еще в XIX веке, успешно провели операцию на глазах.

У 121-летнего Аппаса Илиева из Ингушетии была диагностирована катаракта. Медики удачно прооперировали пожилого человека.

Мужчина, родившийся в 1896 году, до сих пор ведет активный образ жизни, посещает мечеть, следит за хозяйством и ежедневно гуляет.

И дай бог ему здоровья, а всем нам – такого же долголетия. И, пожелав это, опять вспомнил, что треть семей живёт у нас так, что приходится отказываться от медицинского обслуживания и прочих удовольствий.