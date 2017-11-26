Окончено расследование уголовного дела о мошенничестве сотрудников «Мани-трейд»

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Следователи амурской полиции окончили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых амурчан. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба, причиненного клиентам компании по всей России, превышает 32 миллиона рублей.

Все шестеро обвиняемых, по данным Амур.инфо, – бывшие сотрудники компании «Мани-трейд». Общество с ограниченной ответственностью привлекало деньги граждан под доверительное управление. Эти средства участвовали в торгах на рынке акций или валют на мировых фондовых рынках «Форекс». По данным следствия, от полученной на бирже прибыли вкладчикам выплачивались проценты. Причем ставки были очень велики, что и привлекало людей.

«В марте 2013 года сайт перестал существовать. Обманутые граждане обратились в полицию по факту хищения у них денежных средств. Следственным управлением УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Количество потерпевших составило 359 человек. Общая сумма причиненного им ущерба – более 32 миллионов рублей», – рассказала Ирина Волк.

По месту регистрации общества в Благовещенске провели обыски. Полицейские установили шесть лиц, причастных к мошенничеству.

«Двое из них заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство. Один из фигурантов уже осужден, в отношении другого материалы переданы в суд в мае 2017 года и находятся в данный момент на рассмотрении. Еще двое обвиняемых находятся в федеральном и международном розыске», – пояснила официальный представитель ведомства.

Предварительное расследование уголовного дела окончено в отношении 27-летнего руководителя отдела технической поддержки сайта, а также 26-летней соучастницы, которая отвечала за финансовую составляющую. Женщина открывала на свое имя счета в банках, обналичивала денежные средства, поступившие от пользователей сайта компании.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.