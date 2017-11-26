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сегодня, 19:21 8

Александр Козлов: «Мама говорит, что я не изменился»

Александр Козлов: «Мама говорит, что я не изменился»

В День матери губернатор Амурской области в своем аккаунте в Инстаграме опубликовал детское фото с мамой и призвал амурчан навестить родителей.

«На фото мама, тетя и бабушка. Позвоните мамам, если вы далеко. А если есть возможность, то обязательно навестите», – написал Александр Козлов.

За день детская фотография губернатора в солнечных очках и кедах не по размеру набрала больше 2,5 тысячи лайков.

В основном Инстаграм главы региона посвящен работе, но иногда в аккаунте появляются и личные фото. Подписчики, к примеру, уже знакомы с собаками губернатора – таксой Тасей и хаски Хасей.

Просмотров всего: 686

#губернатор #интернет #праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    красивая мама

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    А которая из женщин мама?

  • Local

    Local
    55 минут назад

    Которая говорит.

  • архивная

    архивная
    50 минут назад

    Мне понравилась мама,искренне говорит.

  • Соната

    Соната
    44 минуты назад

    Я то фото смотрю?

    Кто там говорит? Да еще, чтоб оценку искренности дать...

    видимо не то, что в новости

  • Local

    Local
    36 минут назад

    А я об чём?

  • V.M.

    V.M.
    23 минуты назад



    Александр Козлов: мама говорит, что я не изменился (6) / стр. 1...

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    Ничего личного, просто совпали 2 соседние ветки.

  • анчар

    анчар
    7 минут назад

    Маме по-любому приятно! Не каждый сын может доставить удовольствие в таком ровном постоянстве.

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