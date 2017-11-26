Александр Козлов: «Мама говорит, что я не изменился»

В День матери губернатор Амурской области в своем аккаунте в Инстаграме опубликовал детское фото с мамой и призвал амурчан навестить родителей.

«На фото мама, тетя и бабушка. Позвоните мамам, если вы далеко. А если есть возможность, то обязательно навестите», – написал Александр Козлов.

За день детская фотография губернатора в солнечных очках и кедах не по размеру набрала больше 2,5 тысячи лайков.

В основном Инстаграм главы региона посвящен работе, но иногда в аккаунте появляются и личные фото. Подписчики, к примеру, уже знакомы с собаками губернатора – таксой Тасей и хаски Хасей.