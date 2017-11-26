Благовещенцы написали 250 писем мамам

Фото: пресс-служба амурского отделения партии "Единая Россия"

В День матери в благовещенском торгово-развлекательном центре «Острова» прошла акция «Письмо маме». За два часа участие в акции приняли 250 человек.

«Любовь мамы безгранична, она самая настоящая, она поддерживает человека на протяжении всей его жизни. Мои родители живут в Новосибирске, и я уверена, что моя мама будет счастлива получить маленькую весточку от меня», – сказала автор одного из писем Юлия Заволока.

Организаторы призывали горожан писать все то, что они хотели бы сказать своей маме. Каждому участнику дали специальный бланк, ручку и конверт. Все послания и пожелания тут же запечатали в конверты. В ближайшее время их отправят в города, где проживают мамы авторов. Акцию «Письмо маме» четвертый год подряд проводят амурские активисты «Молодой гвардии Единой России».

«Многие благовещенцы спрашивали у нас: "Зачем писать письмо, если можно позвонить и сказать?" К сожалению, для простых слов нам почему-то часто не хватает времени, мы все думаем, что успеем сделать это, уделить внимание, обнять и поцеловать. Думаем, что успеем, но каждый раз откладываем и тут же спешим заняться повседневными делами. Важно помнить о ценности близкого человека, который всегда поймет и поддержит в трудную минуту», – сказал руководитель Амурского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Алексей Безруков.