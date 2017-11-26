Следы амурских тигров снова обнаружили в Китае

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Найденные отпечатки достигали в ширину 9,5 и 11 сантиметров. Взрослый тигр даже попал на видео. В районах, где побывали амурские тигры, ученые нашли следы охоты.

Частое появление амурских тигров на китайских полях уже стало нормой в приграничных районах. Трансграничные путешествия амурских тигров изучают ученые и Китая, и России. Некоторые особи диких животных постоянно пересекают границу и живут на территории двух стран.