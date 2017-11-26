Дочь бывшего амурского сенатора стала героиней шоу «Наследники»

Фото: tricolortvmag.ru

Новое шоу с участием золотой молодежи запускает телеканал «Пятница». Одной из участниц по сообщениям разных федеральных источников стала дочь бывшего амурского сенатора Амира Галлямова. Малика вошла в число героев шоу «Наследники».

«Отдых в Монако и учеба в Лондоне, гонки на дорогих авто и обеды в мишленовских ресторанах. Эти ребята считают, что правила созданы для всех, кроме них - наследников миллионеров. Но что будет, если лишить этих баловней судьбы всего: вечеринок, личных водителей и... родительских денег. Смогут ли они выжить в условиях российской реальности? И не просто выжить, а найти людей, которым действительно нужна помощь», – так презентует проект на своем официальном сайте телеканал.

Одна из героинь проекта – дочь крупного бизнесмена 18-летняя Малика Галлямова. Амир Галлямов представлял интересы Амурской области в Совете Федерации от Законодательного собрания с июля 2007 по декабрь 2011 года. Его кандидатуру на должность сенатора предложил Николай Колесов, который в то время был губернатором Приамурья. В мае 2012 года Амир Галлямов занял пост министра физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области.

Премьера шоу «Наследники» состоится 27 ноября. Информации об участниках на официальном сайте телеканала нет. Об участии дочери бывшего амурского сенатора пишет журнал «Триколор ТВ». Сообщается, что съемки прошли в Иваново, когда Малика прилетела на каникулы в Россию из Лондона. Девушке пришлось провести несколько дней под новой фамилией, без кредитных карт и помощи богатых родителей. В глубинке героиня проекта не растерялась – нашла работу и ночлег. Малика попробовала себя в роли официантки, косаря и доярки. На съемках проекта она познакомилась с людьми, которым захотела помочь и выставила на продажу свой браслет Cartier Love стоимостью 3 400 000 рублей.