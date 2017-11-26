Пять человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме Райчихинска

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Ночью 26 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме Райчихинска. Сообщение о возгорании поступило в 3:15. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пять человек.

На место пожара огнеборцы прибыли через три минуты после сообщения о возгорании. В одной из комнат квартиры горели вещи, дым распространился на весь подъезд. На улицу пожарным пришлось вывести пять человек. Никто из жильцов многоквартирного дома не пострадал.

Открытое горение удалось ликвидировать к 3:30. В результате пожара в квартире полностью выгорели вещи на площади около двух квадратных метров. Сейчас устанавливаются причина и виновник пожара.