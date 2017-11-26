Географический диктант 2018 года оказался сложнее предыдущих

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26 ноября всероссийский географический диктант по оценке амурского отделения Русского географического общества написали около 2 тысяч амурчан. В прошлом году участников было меньше – около 1,5 тысячи человек.

Для участников всероссийского географического диктанта в 2018 году подготовили площадки по области: в городах Свободный, Тында, Белогорск, Сковородино, поселках Уруша, Серышево, Муртыгит, селах Алгач и Новопетровка. В Благовещенске желающих ждали на четырех площадках. Кроме того, любой мог поучаствовать во всероссийской акции дистанционно.

«Вопросов в этом году больше и они сложнее, чем были в прошлые два года. Я посмотрел все вопросы тестовой части, и я профессиональный географ не уверен, что отвечу на все правильно. В прошлые годы был полностью уверен. Честно говоря, не знаю, правильно ли это, потому что оценки по прошлым диктантам были не очень, в среднем на тройку. И то, что сейчас сложнее задания, я боюсь, что у нас вообще результат может быть еще ниже. С другой стороны, я понимаю разработчиков диктанта, ведь многие участники пишут его каждый год», – говорит председатель Амурского областного отделения Русского географического общества Геннадий Илларионов

На написание диктанта организаторы отвели 45 минут, еще 5 минут давали на завершение работы. Каждой работе был присвоен идентификационный номер. По нему участники смогут узнать результаты после 25 декабря на сайте Русского географического общества.