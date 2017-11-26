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26ноября
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Медаль с рождения: в Белогорске новорожденные с 2018 года будут получать награду

Медаль с рождения: в Белогорске новорожденные с 2018 года будут получать награду
Фото: babyzzz.ru

Белогорцы, рожденные с 1 января 2018 года, будут получать медаль. Решение о вручении семьям памятного знака принял глава Белогорска Станислав Мелюков. О новой награде, которую семьи Белогорска будут получать с рождением детей, глава города рассказал на торжественном концерте, посвященном Дню матери в Школе искусств.

«Мама – это, наверное, самое святое слово во всех языках мира и первое, которое произносит ребенок. Нам, мужчинам, дано только переживать и радоваться, когда в семье рождается ребенок, а вы, женщины, испытываете все это на себе, за что мы вам очень благодарны. Наша задача, мужчин и местной власти, сделать так, чтобы женщины Белогорска нуждались как можно в меньшем. В День матери поздравляю мам с праздником и хочу пожелать всего наилучшего, здоровья, благополучия в семьях. Для укрепления семейных традиций и в поддержку рождения в семьях детей в Белогорске учреждаем медаль каждому маленькому белогорцу, который будет появляться на свет с 1 января 2018 года. Она будет вручаться каждой семье города, при регистрации ребенка. Думаю, это еще один пусть и небольшой вклад в то, чтобы наши белогорские семьи стали еще крепче», – сказал Станислав Мелюков.

Идея медали была озвучена одним из пользователей социальных сетей. Главе Белогорска идея понравилась, и он решил воплотить ее в жизнь. Сейчас утверждается эскиз будущей медали – это будет металлический чеканный знак с надписью. На 2018 год планируется изготовить тысячу медалей.

Белогорск единственный город в регионе, где в рамках муниципальной программы «Меры адресной поддержки отдельных категорий» оказывается материальная помощь семьям, в которых родились двойни и тройни. Семьи с двойняшками получают по 100 тысяч рублей, а одной семье с тройней город помог улучшить жилищные условия, перечислив на приобретение квартиры 3 миллиона рублей.

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#Белогорск #дети #жизнь #соцзащита

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