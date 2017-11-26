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26ноября
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сегодня, 13:15 2

Мы ждем перемен: социологи рассказали об умонастроениях россиян

Мы ждем перемен: социологи рассказали об умонастроениях россиян

Наряду с запросом на стабильность в российском обществе появился отчетливый запрос на перемены. При этом из массового сознания россиян уходит синдром радикализма. Об этом известные российские социологи говорили на конференции Российской ассоциации политической науки, сообщает «Российская газета».

«Многолетний тренд стабильности, сохранения в неизменном виде сложившейся в иной социально-экономической реальности системы институтов начал смещаться в сторону формирования запроса на перемены», – заявил директор Института социологии РАН Михаил Горшков.

Смену общественных настроений социологи фиксируют в последний год. При этом отмечают, что перемен гражданам хочется не радикальных, а предполагающих спокойный сценарий развития. Исследования, проведенные к 100-летию Октябрьской революции, показали, что революции хотят единицы.

«Из массового сознания россиян уходит синдром радикализма. Общество начинает переоценивать многие вещи и в истории, и в событиях сегодняшнего дня. Ни на какие баррикады призывать друг друга и уже тем более сами выходить люди не будут. По крайней мере, не собираются», – сообщил директор Института социологии РАН.

Исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения выявили сферы, где перемены, с точки зрения россиян, крайне необходимы. В число таких сфер попали здравоохранение, борьба с коррупцией и материальное положение.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    Просто тихо уезжают все.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    надоелда ,,стабильность,, хотят ,,перемен,,:)

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