Мы ждем перемен: социологи рассказали об умонастроениях россиян

«Многолетний тренд стабильности, сохранения в неизменном виде сложившейся в иной социально-экономической реальности системы институтов начал смещаться в сторону формирования запроса на перемены», – заявил директор Института социологии РАН Михаил Горшков.

Смену общественных настроений социологи фиксируют в последний год. При этом отмечают, что перемен гражданам хочется не радикальных, а предполагающих спокойный сценарий развития. Исследования, проведенные к 100-летию Октябрьской революции, показали, что революции хотят единицы.

«Из массового сознания россиян уходит синдром радикализма. Общество начинает переоценивать многие вещи и в истории, и в событиях сегодняшнего дня. Ни на какие баррикады призывать друг друга и уже тем более сами выходить люди не будут. По крайней мере, не собираются», – сообщил директор Института социологии РАН.

Исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения выявили сферы, где перемены, с точки зрения россиян, крайне необходимы. В число таких сфер попали здравоохранение, борьба с коррупцией и материальное положение.