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26ноября
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Снег принесет в Приамурье потепление: прогноз погоды на 27 ноября

Снег принесет в Приамурье потепление: прогноз погоды на 27 ноября

27 ноября в юго-западных районах Амурской области заметно потеплеет. На севере Приамурья по прежнему низкие температуры – до 20 градусов мороза. По всей области ожидаются осадки – от умеренного снега до метели.

Ночь на 27 ноября в Амурской области будет снежной. В ночное время юго-западный ветер местами разгонится до 17 метров в секунду. Ночные температуры: по северу – 15-20 градусов мороза, по югу – 13-18 со знаком «минус».

Днем 27 ноября в большинстве северных районов будет облачно, пройдет снег. Скорость юго-восточного ветра достигнет 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. По северу воздух прогреется до 9-14 градусов со знаком «минус», по югу – 6-11 градусов.

В Благовещенске ночью также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине дня возможен слабый снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду, в порывах до 13 метров. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов ниже ноля.

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#погода

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