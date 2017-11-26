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26ноября
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сегодня, 12:00 1

Добиваться бесплатных лекарств жителю Тамбовского района пришлось через суд

Добиваться бесплатных лекарств жителю Тамбовского района пришлось через суд
Фото: glavny.tv

Права жителя села Привольное на обеспечение бесплатным лекарственным препаратом прокуратуре пришлось защищать в судебном порядке. Из-за отсутствия лекарств в аптеке мужчина не мог получить бронхолитическое средство.

Лекарства житель села Привольное должен был получать бесплатно по рецепту врача. По закону расходы на лекарственное обеспечение амурчанина должен нести областной бюджет, а своевременно обеспечивать бесплатными лекарственными препаратами – министерство здравоохранения Амурской области. Однако получить необходимое бронхолитическое средство мужчина вовремя не смог.

Рецепт на получение лекарственного препарата «Формотерол-будесонид» жителю Привольного врач выписал 5 сентября. Через несколько дней мужчина отправился в аптеку ОАО «Амурфармация». Там амурчанину сообщили, что препарата в аптеке нет, и поставили рецепт на отсроченное обслуживание.

В прокуратуре Тамбовского района сочли это нарушением и направили в суд иск к амурскому минздраву. Суд поддержал требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Тамбовского района, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#здоровье #суды

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    20 минут назад

    Жителю села по закону положены лекарства,молодец добился справедливости через суд,затратив время и нервы,а сколько людей , не получают положенные лекарства?

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