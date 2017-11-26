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Жуткое ДТП в Чигирях: водитель погиб на месте

Жуткое ДТП в Чигирях: водитель погиб на месте
Фото: dtpgram_blg

В ночь на 26 ноября страшная авария произошла в селе Чигири Благовещенского района. В ДТП погиб водитель. Фото и видео аварии опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла 26 ноября, в 4:10 утра. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celica 1981 года рождения не справился с управлением и влетел в электроопору. Он погиб на месте аварии. От автомобиля практически ничего не осталось.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Утром автомобиль с помощью эвакуатора вывезли с места ДТП.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1672

#ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Слава Богу, что никого с собой не унёс.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Никто из людей не пострадал

  • Oleg_146

    Oleg_146
    1 час назад

    Так ноября или августа?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    49 минут назад

    Обычно люди спят ночами,

    А не летают на машинах ища встречи с электроопорами.

    И чем выше скорость, тем летальнее исход.

  • Леонидова

    Леонидова
    42 минуты назад

    Возможно, что у людей дела ночью, работа. А по такому гололеду и не лихач может совершить ДТП. Может заснул....Что же вы так не знаючи на костях пляшете? Мальчишка совсем, 36 лет. Семье соболезнования.

  • архивная

    архивная
    31 минута назад

    Жалко совсем молодой,берегите себя молодые парни,думайте о родных,какое горе им.Родным и близким соболезнование...

  • Okean555

    Okean555
    24 минуты назад

    очередная суббота_blg.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    14 минут назад

    ЛеонидоваВозможно, что у людей дела ночью, работа. А по такому гололеду и не лихач может совершить ДТП. Может заснул....Что же вы так не знаючи на костях пляшете? Мальчишка совсем, 36 лет. Семье соболезнования.


    Не лихач не размажется об электроопору, как масло об бутерброд.

    Адекватный водитель на гололёде не будет машину гнать.

    Ночью не уверен, что не заснёшь за рулём,

    не надо за руль браться. Не мальчик был, семья не дождалась....

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    13 минут назад

    Леонидова

    Возможно, что у людей дела ночью, работа. А по такому гололеду и не лихач может совершить ДТП. Может заснул....Что же вы так не знаючи на костях пляшете? Мальчишка совсем, 36 лет. Семье соболезнования.



    Мальчишка - это когда тебе 18, нет опыта.

    А 36 - это взрослый дядя, с жизненным опытом.

    Полное отсутствие ответственности

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