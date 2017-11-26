Жуткое ДТП в Чигирях: водитель погиб на месте

Фото: dtpgram_blg

В ночь на 26 ноября страшная авария произошла в селе Чигири Благовещенского района. В ДТП погиб водитель. Фото и видео аварии опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла 26 ноября, в 4:10 утра. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celica 1981 года рождения не справился с управлением и влетел в электроопору. Он погиб на месте аварии. От автомобиля практически ничего не осталось.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Утром автомобиль с помощью эвакуатора вывезли с места ДТП.

Видео: instagram.com/mreporter_blg