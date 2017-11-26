Ледовый сезон стартовал на стадионе «Юность» в Благовещенске (фото)

На благовещенском стадионе «Юность» открылся каток. Традиционно горожан и гостей областной столицы пригласили на «Веселые старты». Всего в Благовещенске этой зимой будут работать около 70 ледовых площадок.

«Веселые старты» традиционно дали старт ледовому сезону на «Юности». Участие в эстафете приняли в основном школьники. Они боролись за абонемент на бесплатное посещение катка в течение месяца. Многие ждали открытия катка.

«Здесь все жители Благовещенска и гости города могут свободно взять на прокат коньки и покататься. Есть ледовая хоккейная коробка, на которой будут проходить городские спортивные мероприятия по хоккею, учебно-тренировочные сборы, игры Ночной хоккейной лиги. Думаю, эта ледовая площадка, как и в прошлом году, будет популярна среди горожан», – рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Благовещенска Дмитрий Кутека.

Бесплатно кататься на «Юности» могут дети до 7 лет. Для ребят старше 7 лет и взрослых посещение обойдется в 80 рублей. Здесь же работает пункт проката коньков. Час проката для детей стоит 50 рублей, для взрослых – 100 рублей.

Всего зимой 2017-2018 года в областном центре будут работать около 70 катков. Кататься уже можно на лыжной базе «Динамо», в хоккейном клубе «Олимпик» и в парке Дружбы. Сейчас активно идет заливка пришкольных ледовых площадок. Катки на 18 школьных стадионах откроются 9 декабря.