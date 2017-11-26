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Поисковые группы выехали в районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Поисковые группы выехали в районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В четырех районах Амурской области и республики Саха (Якутия) приступили к работе группы обеспечения эксплуатации районов падения ФГУП «ЦЭНКИ» в рамках пусковой кампании РН «Союз-2.1б». На местах развернули базовые лагеря и установили радары наблюдения.

Одна группа находится на границе Тындинского и Зейского районов Амурской области, эта территория принимает боковые блоки, вторая группа разбила лагерь в Алданском районе республики Саха (Якутия), этот район принимает створки головного обтекателя, третья группа работает в Вилюйском районе республики Саха (Якутия) – он принимает фрагмент центрального блока.

Группы обеспечения эксплуатации районов падения ФГУП «ЦЭНКИ» должны оповестить население в районах падения. Перед пуском специалисты с воздуха обследуют районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя и эвакуируют охотников и прочих лиц, находящихся в этих районах. После запуска специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование. Они должны будут найти и вывезти отделяющиеся части.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября. Старт будет дан в 14:41 по амурскому времени. Основной полезной нагрузкой для пуска является гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-1. Вместе с ним на орбиту ракета выведет 18 малых космических аппаратов.

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#космодром #космос

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