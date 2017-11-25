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Александр Бобошко спел про мост через Амур, дорогое электричество и любовь к Благовещенску

Александр Бобошко спел про мост через Амур, дорогое электричество и любовь к Благовещенску

В субботу, 25 ноября, в филармонии в рамках проекта «Живая струна» прошел концерт амурского барда Александра Бобошко. В течение двух часов в зале звучали его песни стихи, но исполнял их не только сам автор, но и ряд других исполнителей бардовского проекта.

Среди исполнителей были Александр Мамин, Алексей Мишанин, Юрий Морозов, Федор Новоселов, Елена Пронченко, Светлана Санько, Владимир Шатковский.

Небольшой зал в филармонии был полон зрителей самого разного возраста. Александр Бобошко немного рассказал о себе: о том, что он родился и вырос в Райчихинске, окончил Хабаровский институт культуры. В этом году ему предложили написать книгу к юбилею альма-матер. «Книга уже скоро выйдет, и это одно из моих достижений уходящего года, – признался Александр Бобошко. – А вот одно из огорчений, это то, что не удалось получить грант на издание книги об интересных людях Благовещенска».

Многие песни амурского барда отличаются актуальностью и сатирическим взглядом на жизнь. Он спел о строительстве моста в Китай, о том, что в области построены три ГЭС, но цена на электроэнергию не снижена ни на копейку.

Тем не менее, амурский бард очень любит город Благовещенск и не хочет из него уезжать. О любви к столице Приамурья он также спел песни. Например, «Первомайскую», в которой есть строка «Неизменна моя тропа», ставшая названием всего концерта.

Следующий концерт цикла «Живая струна» состоится 27 января 2018 года. Он будет посвящен творчеству и 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого и называется – «Я люблю, и значит, я живу».

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#концерты #культура #отдых

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  • Братеев

    Братеев
    48 минут назад

    ЛЕГЕНДА

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