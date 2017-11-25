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25ноября
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В многоквартирном доме в селе Чигири люди жалуются на холод

В многоквартирном доме в селе Чигири люди жалуются на холод
Фото: нововятск.рф

Жители села Чигири, проживающие по адресу: улица Комсомольская, 4, страдают от низкой температуры. Они уже неоднократно обращались в управляющую компанию и непосредственно в котельную, но проблему так и не удалось решить. В субботу, 25 ноября, жильцы обратились в редакцию ИА «Амур.инфо», опасаясь, что ночью в доме станет еще холоднее.

«Проблема существует уже много лет, – рассказала Татьяна. – Причем тепло пропадает периодически. Иногда бывают теплые дни, а потом станет холодно. Например, вчера мы заснули в теплой квартире, а утром уже было холодно. В самой теплой комнате плюс 17 градусов, в остальных еще холоднее. Что будет ночью – мы боимся думать».

Она пояснила, что на холод жалуются и соседи из других квартир. Жильцы дома уже жаловались в управляющую компанию, в которой сообщили, что проблема в работе котельной. Чигиринцы дозвонились и в котельную, но там уверили, что тепло вырабатывается строго по нормативу.

«Нам сказали, что проблема из-за отсутствия вентиля на батареях. Мы установили этот вентиль, но проблема так и не решилась, – рассказала Татьяна. – При этом в доме напротив, который отапливается той же котельной, но через другую управляющую компанию, тепло».

В пресс-службе областного министерства ЖКХ в срочном порядке связались с администрацией Благовещенского района. Там пояснили, что ситуация уже известна и находится под контролем. В котельной температура увеличена на 10 градусов. И через 2-3 часа тепло должно поступить в квартиры.

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#ЖКХ #происшествия

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