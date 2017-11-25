Жителей Амурской области стало меньше 800 тысяч

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Численность постоянного населения Амурской области впервые опустилась ниже планки 800 тысяч человек. На 1 октября 2017 года в области проживает 799,4 тысячи человек, сообщает Амурстат.

Одной из причин снижения численности населения стало падение рождаемости – в 2017 году ее показатели заметно снизились. Если за январь-сентябрь 2016-го родилось 7 873 ребенка, то за аналогичный период нынешнего года – только 7 140. Смертность тоже снизилась, но не так ощутимо – 8 075 против 8 180. Преобладание смертности над рождаемостью выросла, отрицательный естественный прирост вырос в три раза и составил – 935 человек.

Вторым важным фактором сокращения населения Приамурья является миграция. Из области по-прежнему уезжает больше людей, чем приезжает. И этот показатель также растет. Если в 2016 году уехало почти на полторы тысячи больше, то в 2017 году – на 2 044. Причем, этот показатель разный для разных видов миграции. В пределах России и в странах дальнего зарубежья он отрицательный – здесь уезжает больше, чем приезжает (почти на 2 700 человек). А в случае с ближним зарубежьем – положительным. То есть, население амурской области увеличилось почти на 700 человек за счет жителей бывших советских республик.

За счет передвижения населения незначительно выросло население только двух городов (Благовещенск и Тында) и двух районов (Ивановский и Константиновский).

«Много причин для отъезда, особенно, молодежи, – прокомментировал ситуацию ректор АмГУ Андрей Плутенко. – Дети уезжают учиться туда, где они потом хотели бы жить. И это слабо соотносится с тем, хорошее у нас образование или плохое. Закончившему вуз в городе на западе России студенту легче найти там работу. Поэтому для того, чтобы молодежь хотела учиться и оставаться в Амурской области, нужно создать здесь условия. Это рабочие места, причем, связанные с интеллектуальным трудом – сегодня физический труд у молодежи малопривлекателен. Кроме того, жизнь должна быть интересной, разнообразной. Наличие проблемы просто вылететь из Приамурья в европейскую часть России – тоже не привлекает молодежь».

Андрей Долиевич рассказал также, что сейчас государство устанавливает стоимость внебюджетного образования – на базовую стоимость накладывается коэффициент. Поэтому в Орловской области дешевле обучаться тем же специальностям, что и в Амурской. Ректор АмГУ считает, что ученым советам вузов надо вернуть право самим устанавливать цены на обучение. «Мы на некоторые специальности делали стоимость обучение подороже, а другие – подешевле, чтобы привлечь амурских ребят. Сейчас стоимость по многим специальностям неподъемна для амурских семей. И тем, кто не попадает на бюджет, выгоднее уехать на запад России», – пояснил Андрей Плутенко.

Исключение составляют некоторые отрасли экономики Приамурья, где выпускники могут устроиться без проблем. Это, в частности, энергетика, геология. Внушает надежду появление газохимической отрасли. Ректор АмГУ выразил надежду, что это станет стимулом для части молодежи оставаться в области.