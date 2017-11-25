Житель Белогорска угнал машину со второго раза

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Житель Белогорска ночью попытался угнать машину во дворе жилого дома. Его заметил хозяин авто, нарушитель сбежал, в соседнем дворе залез в другую машину, угнал ее и вел по городу в нетрезвом виде.

В четверг, 23 ноября, Белогорский городской суд признал мужчину виновным в совершении покушения на угон, угона, управлении в состоянии опьянения.

Суд установил, что в апреле 2017 года указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать машину. Ночью в одном из дворов многоквартирного дома он разбил стекло припаркованного автомобиля, вырвал провода из замка зажигания. После этого его обнаружил жилец дома. Тогда правонарушитель ушел во двор другого дома, где взломал другой припаркованный автомобиль и уехал на нем.

Пока он ехал на угнанном автомобиле, его обнаружили сотрудники ГИБДД. Полицейские освидетельствовали его на состояние опьянения и установили наличие алкогольного опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.