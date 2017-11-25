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25ноября
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сегодня, 16:16 0

На выборах президента для амурчан отменят открепительные удостоверения

На выборах в марте 2018 года не будет открепительных удостоверений для избирателей. Они получат возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Новую систему голосования уже опробовали в 20 субъектах, теперь ее введут и в Приамурье.

Избирательная кампания по выборам президента России стартует в декабре 2017 года.

Для того, чтобы проголосовать по месту фактического нахождения, гражданину необходимо будет обратиться с заявлением в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр за 45 дней до дня голосования или в участковую комиссию за 20 дней.

Амуризбирком сейчас планирует заключить соглашение с МФЦ Амурской области. По условиям договоренности, в каждом его офисе будет работать отдельное окно для работы с избирателями. Напомним, раньше, чтобы получить открепительное удостоверение, гражданину необходимо было поехать в тот населенный пункт, где он прописан, и оформить заявление там. Новшество поможет без труда и без лишних передвижений сделать свой выбор студентам, вахтовикам, людям, которые уехали в другой район или регион на лечение, отдых или в командировку, сообщает пресс-служба облизбиркома.

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#выборы

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