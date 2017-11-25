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25ноября
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сегодня, 15:48 1

Водитель выехал на встречку и врезался в грузовик

Водитель выехал на встречку и врезался в грузовик
Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg/

Неподалеку от села Тамбовка на 53 километре автодороги Благовещенск - Гомелевка водитель, управляя легковым автомобилем иностранного производства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель был заблокирован в помятом автомобиле.

На место ДТП выехали сотрудники пожарной части № 60 села Тамбовка, в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные произвели деблокирование пострадавшего, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В соцсетях пишут, что авария произошла с участием легкового автомобиля Toyota Corolla Axio и КамАЗа. Предполагают, что водитель иномарки был пьян и поэтому выехал на встречную полосу.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • тандем

    тандем
    9 минут назад

    Если водитель был пьян, то логично привлечь к ответственности лицо отвечающее за организацию безопасности движения на этом участке. Почему допущен к управлению в числе надлежащих участников движения и рассчитывающих на соблюдение правил управления всех участников без исключения пропускаются подобные индивидумы? Мысли пугают, кто должен защитить от этих камикадзе?

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