Мороз до минус 40: прогноз погоды на 26 ноября

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В Амурской области в воскресенье, 26 ноября, местами ожидается слабый снег. Ночью будет преимущественно ясно, без осадков. Температура опустится до минус 40 градусов.

Ветер западный, северо-западный 1-6 метра в секунду. Температура –27 –32 градусов, по северо-востоку –35 –40 градусов.

Днем 26-го ожидается переменная облачность, по северо-западу – в Тындинском, Сковородинском районах – и местами по северу слабый снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 метра в секунду. Температура –15–20 градусов, местами по северу –23–28 градусов.

В Благовещенске преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью –26–28 градусов, днем – около –15 градусов.