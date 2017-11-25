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25ноября
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сегодня, 13:19 1

Мороз до минус 40: прогноз погоды на 26 ноября

Мороз до минус 40: прогноз погоды на 26 ноября
Фото: Novoboi.ru

В Амурской области в воскресенье, 26 ноября, местами ожидается слабый снег. Ночью будет преимущественно ясно, без осадков. Температура опустится до минус 40 градусов.

Ветер западный, северо-западный 1-6 метра в секунду. Температура –27 –32 градусов, по северо-востоку –35 –40 градусов.

Днем 26-го ожидается переменная облачность, по северо-западу – в Тындинском, Сковородинском районах – и местами по северу слабый снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 метра в секунду. Температура –15–20 градусов, местами по северу –23–28 градусов.

В Благовещенске преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью –26–28 градусов, днем – около –15 градусов.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    18 минут назад

    Что так холодно то

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