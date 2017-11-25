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25ноября
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сегодня, 12:58 2

Госдума приняла бюджет России на три года

Госдума приняла бюджет России на три года
Фото: ria.ru

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Бюджет на 2018 год утвержден с дефицитом 1,3 триллиона рублей, к 2020 году его планируется снизить до 870 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Согласно законопроекту доходы федерального бюджета в 2018 году составят около 15,26 триллиона рублей (15,7 % ВВП), а расходы — около 16,53 триллиона (17,0 % ВВП). Таким образом, дефицит бюджета запланирован в размере 1,27 триллиона рублей. К 2020 году его планируется сократить до 869,8 миллиарда.​

В бюджет заложена базовая цена на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года, которая будет ежегодно индексироваться на 2 % начиная с 2018-го. Уровень инфляции, по этому закону, в 2018 году и двух последующих годах составит 4,0%.

Размер ВВП в 2018 году определен в 97,462 триллиона рублей, что эквивалентно его росту на 2,1 %, в 2019 году — в 103,228 триллиона (рост на 2,2 %), в 2020 году — 110,237 триллиона (на 2,3 %).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ «бюджетом роста»: «Во-первых, главный показатель бюджета, где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2 %, бюджет роста. И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплат, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами».

Теперь документ должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом страны.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    52 минуты назад



    И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплат



    Аминь.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    32 минуты назад

    Как же без тяв тяв

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