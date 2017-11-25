Под Свободным один охотник застрелил другого

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Мужчина 1955 года рождения погиб на охоте в Свободненском районе. Сообщение о происшествии правоохранительные органы получили во второй половине дня 23 ноября. Смерть произошла неподалеку от поселка Орлиный.

По предварительной информации, один охотник выстрелил и попал в другого. От полученной раны тот скончался на месте происшествия. В пресс-службе областного следственного управления сообщили, что сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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#криминал #происшествия

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Василий Кленин