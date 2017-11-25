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25ноября
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сегодня, 12:17 3

Под Свободным один охотник застрелил другого

Под Свободным один охотник застрелил другого
Фото: FB.ru

Мужчина 1955 года рождения погиб на охоте в Свободненском районе. Сообщение о происшествии правоохранительные органы получили во второй половине дня 23 ноября. Смерть произошла неподалеку от поселка Орлиный.

По предварительной информации, один охотник выстрелил и попал в другого. От полученной раны тот скончался на месте происшествия. В пресс-службе областного следственного управления сообщили, что сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад



    Смерть произошла в дикой местности



    Дикий Восток?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    "Дикая местность". Шедевр! Фенимор Купер посрамлён раз и навсегда. Так держать!

    "Произвёл выстрел". С ума сойти. А если не списывать с полицейской сводки и просто написать "выстрелил"? Рука не поднялась?

  • V.M.

    V.M.
    1 минута назад

    читаем на соседнем ресурсе и сравниваем информативность

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    Амурская область, 25 ноября, ИА «Порт Амур». В Свободненском районе

    днем 23 ноября был застрелен 62-летний пенсионер. Сообщается, что трагедия

    произошла в лесном массиве возле поселка Орлиный.

    Во время охоты 46-летний мужчина перепутал другого охотника с кабаном

    и открыл стрельбу. Спасти раненого не удалось.



    Тоже, довольно коряво, но хоть ляпов нет.

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