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сегодня, 12:03 0

В Амурской области будет работать зампредседателя Следственного комитета РФ

В Амурской области будет работать зампредседателя Следственного комитета РФ
Фото: amur.sledcom.ru

В понедельник, 27 ноября, в Амурскую область приезжает заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов. 28 ноября он проведет прием жителей Амурской области.

Амурчане могут обратиться по вопросам, касающимся расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок следователями областного следственного управления.

Прием будет проводиться с 10 часов в здании следственного управления СК России по Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 27.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4162) 22-14-00, 22-14-51, 22-14-30, 22-14-05.

При обращении на прием посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц – дополнительно доверенность, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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