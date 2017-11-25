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Ракету установили на стартовый стол космодрома Восточный

Ракету установили на стартовый стол космодрома Восточный

В субботу, 25 ноября, ракету-носитель «Союз-2.1б» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и доставили к стартовому столу космодрома Восточный. Начался вывоз в шесть часов утра (00:00 мск), и через три с лишним часа ракету установили вертикально.

«Союз-2.1б» внешне практически не отличается от «Союз-2.1а», который запустили в апреле 2017 года. Однако у второй ракеты-носителя более мощный двигатель, что позволяет ей поднять больше груза и на более высокую орбиту. Как сообщало ИА «Амур.инфо», вторая ракета доставит на околоземное пространство космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

«Союз-2.1б» везли к стартовому столу со скоростью 3,5 километра в час. Его новая часть была утеплена специальными материалами. Ракету сопровождали сотрудники, которые приехали на Восточный с Байконура и Самары, где разрабатывались космические аппараты. Они шли пешком рядом с ракетой.

На стартовом столе «Союз-2.1б» вертикализировали. Днем ее закроет башня обслуживания. После чего начнутся последние подготовительные процедуры: снимут утеплитель с носа, проверят работу всех систем, заправят ракету топливом.

Запуск второй ракеты с Восточного запланирован во вторник, 28 ноября, в 14:41 по амурскому времени (08:41 мск).

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#космодром

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Сам улетел бы отсюда подальше, вот только надо найти денег на взлёт и место, куда приземлится!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    "вертикализировали" слово какое-то...... не обязательное, можно и по проще дать объяснение))))

  • Sinner

    Sinner
    5 минут назад

    Ептить, ну ракета, ну и полетит, ну и че? Каждый день пишут писаки об этом. Вот мне как рядовому гражданину РФ, что от этого, моя жизнь как-то улучшается от запуска ракет или информация об этом мне поможет ее улучшить самому?! Непонимаю....

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