В Амурской области произошло меньше всего аварий на ДВЖД

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За 10 месяцев 2017 года на полигоне Дальневосточной железной дороги в Амурской области произошло одно ДТП. За это же время в Хабаровском, Приморском краях и на Сахалине случилось по три аварии, в ЕАО – две. Всего на ДВЖД было 21 ДТП, пострадали шесть человек, двое погибли.

Вопросы безопасности движения на железнодорожных переездах обсудили на Дальневосточном межрегиональном координационном совете. В работе совета приняли участие представители Владивостока, Южно-Сахалинска, Биробиджана, Тынды, Благовещенска и других станций.

На нем отметили ухудшение положения дел с безопасностью на железнодорожных переездах. С января по октябрь 2016 года было зафиксировано 8 происшествий, в которых пострадали 2 человека, 1 погиб.

В 2017 году все происшествия произошли из-за грубых нарушений водителями правил дорожного движения. По мнению участников совета, если не принимать действенных мер, ситуация с безопасностью на железнодорожных переездах будет только усугубляться. Продолжающийся рост объемов грузоперевозок влечет за собой повышение интенсивности и скорости движения поездов, сокращаются интервалы, и, соответственно, все меньше времени остается автомобилистам для проследования переездов. Растет и количество автомобилей в личном пользовании. Очереди на переездах провоцируют водителей на нарушение ПДД, сообщает пресс-служба ДВЖД.