Из-за малоснежного ноября амурские косули не хотят мигрировать

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В Амурской области сдвинулись сроки миграции косули из-за незначительного количества выпавшего на территории региона снега. Миграционные группировки копытных двигаются с севера неохотно, и большая часть популяции остается в отдаленных, труднодоступных местностях.

Мазановская группировка косули переместилась на незначительное расстояние, аналогичная ситуация сложилась в Зейском районе — животные верхне-депской группировки достигли лишь до границ Усть-Тындинского заказника, хотя обычно в это время они уже успевают обосноваться на особо охраняемой территории.

«К сезонной миграции животных толкает голод – глубокий снег мешает копытнымдобывать привычный корм. Критичная высота снежного покрова для косули составляет 40 сантиметров, а сейчас по области снег лежит лишь на 5-8 сантиметров. Поэтому особой необходимости перемещаться у косули пока нет», – пояснил начальник отдела охраны управления животного мира области Валерий Погасиенко.

При этом первые серьезные заморозки вынуждают животных и птиц готовиться к долгой зиме. Например, тетерева уже сбиваются в «табунки», которые дают птицам возможность «выставлять охрану» на то время, пока остальная часть «коллектива» занята поисками корма. Поскольку зимой этот процесс требует от птиц больше времени и усилий, тетерева предпочитают зимовать организованной группой.

Между тем, в этом году специалисты отмечают хороший урожай желудей, что означает сытую осень для многих копытных, кабана, медведя и даже фазанов. Как результат, по югу области осенью практически не фиксировались случаи выхода медведей к людям — хищникам хватало корма и в лесу. А в некоторых районах «обеспеченные» желудями кабаны пока неохотно пользуются подкормочными площадками. Сытую жизнь кабанам, медведю и различным грызунам гарантирует также богатый урожай лещины.Накопленный за благополучные месяцы жир очень пригодится животным во время продолжительной зимы с ее серьезными морозами, глубоким снегом и бескормицей.