Медведи перестали выходить к людям из-за голода

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Богатый урожай желудей и орешника обеспечил кормовую базу для многих копытных, кабана, медведя и даже фазанов. Хищникам этой осенью хватает корма в лесу, не пользуются популярностью даже специальные подкормочные площадки.

Хороший урожай желудей обеспечил амурским хищникам сытую осень. По югу Приамурья осенью практически не фиксировали случаи выхода медведей к людям. Специалисты объясняют это тем, кто медведям сейчас хватает корма в лесу.

В некоторых районах «обеспеченные» желудями кабаны пока неохотно пользуются подкормочными площадками, которые оборудуют для них в лесу.

Летом медведи подходили вплотную к населенным пунктам в разных районах. Такие частые визиты косолапых охотоведы объясняли голодом и увеличившейся популяцией. 15 августа медведь напал на рыбака в Шимановском районе. Мужчина выжил. Через несколько дней в селе медведь задрал бычка. В эти же дни несколько дней медведь бродил по поселку Огорон в Зейском районе.