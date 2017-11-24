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24ноября
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сегодня, 21:23 5

Медведи перестали выходить к людям из-за голода

Медведи перестали выходить к людям из-за голода
Фото: республика-саха-якутия.рф

Богатый урожай желудей и орешника обеспечил кормовую базу для многих копытных, кабана, медведя и даже фазанов. Хищникам этой осенью хватает корма в лесу, не пользуются популярностью даже специальные подкормочные площадки.

Хороший урожай желудей обеспечил амурским хищникам сытую осень. По югу Приамурья осенью практически не фиксировали случаи выхода медведей к людям. Специалисты объясняют это тем, кто медведям сейчас хватает корма в лесу.

В некоторых районах «обеспеченные» желудями кабаны пока неохотно пользуются подкормочными площадками, которые оборудуют для них в лесу.

Летом медведи подходили вплотную к населенным пунктам в разных районах. Такие частые визиты косолапых охотоведы объясняли голодом и увеличившейся популяцией. 15 августа медведь напал на рыбака в Шимановском районе. Мужчина выжил. Через несколько дней в селе медведь задрал бычка. В эти же дни несколько дней медведь бродил по поселку Огорон в Зейском районе.

Просмотров всего: 204

#животные

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    31 минута назад

    ужасный заголовок

  • OT

    OT
    23 минуты назад

    Братеев

    ужасный заголовок



    Конечно. как и все партия едросовских "медведей". Кто-ж из них нынче в люди выйдет? Зажрались.

  • Братеев

    Братеев
    9 минут назад

    они все умерли от голода?

  • marcepan

    marcepan
    4 минуты назад

    Реально, заголовок весьма двояко можно прочесть

  • Myxira

    Myxira
    3 минуты назад

    Братеев

    они все умерли от голода?



    тут явно кто-то голодает: либо медведи, либо люди

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