На поддержку амурских предпринимателей направят 300 миллионов рублей

Приамурье получит на поддержку малого и среднего бизнеса дополнительно в ближайшие три года 300 миллионов рублей. Региональный проект защитили на VII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Все структуры, оказывающие поддержку предпринимателям Амурской области, решили объединить в одном проекте. Центр поддержки бизнеса и инвестиций министерство внешне-экономических связей, туризма и предпринимательства презентовало на конференции в Челябинске. Такой проект – обязательное условие при подаче заявки на финансирование мероприятий государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году.

«В ходе презентации мы представили данные о достижении показателей внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Эксперты рекомендовали нам поставить перед собой более амбициозные задачи, поскольку на территории области разворачиваются крупные стройки, что также поспособствует развитию экономики региона в целом и бизнеса в частности. Проект мы защитили и теперь можно говорить о том, что в ближайшие три года на развитие и поддержку предпринимательства будет направлено более 300миллионов рублей. Это результат совместной работы правительства Амурской области и предпринимателей», – рассказал министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко.

Новый Центр поддержки бизнеса объединит Агентство по привлечению инвестиций, Фонд развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства. Также в его состав войдут Региональная гарантийная, микрофинансовая организации, проекты по развитию молодежного предпринимательства («Амурский Бизнес-фарватер»), Технопарк «Кванториум», МФЦ для бизнеса, Банк МСП.