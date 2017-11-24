McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда могут признать иностранными агентами

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Признать иностранными агентами иностранные сети и маркировать рекламу их блюд маркировать как «продукцию иностранного агента» - таково предложение депутата Госдумы. Еще одно письмо ушло руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

Парламентарий считает, что рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам чуждые им иностранные ценности и нездоровый образ жизни.

«Идеология фастфуда – борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», – пояснил Борис Чернышов.

Ранее Минздрав предлагал ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Такая идея была заложена в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. В Минкомсвязи инициативу не поддержали, но глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжит выступать за ограничение рекламы вредной еды.