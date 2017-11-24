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24ноября
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сегодня, 18:49 4

McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда могут признать иностранными агентами

McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда могут признать иностранными агентами
Фото: dokonline.com

Признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России предлагает депутат Госдумы Борис Чернышов. Такое предложение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает RT.

Признать иностранными агентами иностранные сети и маркировать рекламу их блюд маркировать как «продукцию иностранного агента» - таково предложение депутата Госдумы. Еще одно письмо ушло руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

Парламентарий считает, что рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам чуждые им иностранные ценности и нездоровый образ жизни.

«Идеология фастфуда – борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», – пояснил Борис Чернышов.

Ранее Минздрав предлагал ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Такая идея была заложена в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. В Минкомсвязи инициативу не поддержали, но глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжит выступать за ограничение рекламы вредной еды.

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#закон #здоровье #торговля

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    а они не иностранные агенты?

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    55 минут назад

    Странно. А то что все наши цены в магазинах и зарплаты на работе определяет забугорный доллар, это типа не показатель того, что уже нет смысла бороться с "иностранными агентами"?

  • Vlad2

    Vlad2
    47 минут назад



    McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда могут признать иностранными агентами



    Оченно интересуюсь - а иностранные резиденты, то бишь инвесторы росейских ТОРов тоже будут признаны иностранными агентами? Разница-то в чем?

  • KenshiN

    KenshiN
    35 минут назад

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

    Просто гляньте что это за Чернышов такой

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