Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:27 1

Служебная овчарка в Зее привела полицейских к грабителю

Служебная овчарка в Зее привела полицейских к грабителю
Фото: caravan.kz

Раскрыть по горячим следам кражу из магазина в Зее полицейским помогла служебная собака. Торговую точку ограбили ночью, об этом сообщил продавец магазина. На место выехал полицейский-кинолог со служебной собакой.

В магазин грабитель проник в нерабочее время. Неладное заподозрил продавец, когда увидел поврежденную входную дверь. Из магазина вынесли алкоголь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Овчанка Беся взяла след и привела полицейских к дому, во дворе которого находился грабитель. Оказалось, это местный житель, который ранее уже был судим. В его доме обнаружили часть похищенного, а самого мужчину доставили в отделение полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Просмотров всего: 284

#Зея #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    О как!

    Неплохо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Белогорске поймали малолетних вандалов, разбивших парковые светильники
Происшествия 6

В квартире у благовещенки натяжной потолок провис под тяжестью воды
Происшествия

В Белогорском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину
Общество

40 нарушений земельного законодательства местными властями выявили в Приамурье