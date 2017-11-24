Служебная овчарка в Зее привела полицейских к грабителю

Фото: caravan.kz

Раскрыть по горячим следам кражу из магазина в Зее полицейским помогла служебная собака. Торговую точку ограбили ночью, об этом сообщил продавец магазина. На место выехал полицейский-кинолог со служебной собакой.

В магазин грабитель проник в нерабочее время. Неладное заподозрил продавец, когда увидел поврежденную входную дверь. Из магазина вынесли алкоголь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Овчанка Беся взяла след и привела полицейских к дому, во дворе которого находился грабитель. Оказалось, это местный житель, который ранее уже был судим. В его доме обнаружили часть похищенного, а самого мужчину доставили в отделение полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.