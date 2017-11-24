В Амурском драмтеатре поставили «Доходное место»

Жить на одно жалованье или просить доходное место – эта дилемма в российском обществе существовала всегда – и до произведений, написанных драматургом Александром Островским, и после. Последний раз к произведениям классика в Амурском драмтеатре обращались в 2012 году. Сейчас комедию «Доходное место» поставил главный режиссер театра Павел Рукавицын.

Премьера состоится 24 ноября, накануне журналисты побывали на генеральном прогоне спектакля.

Герои этой истории кружатся в вальсе. Они чисты и прекрасны, и сложно представить, какие страсти разгорятся между этими людьми. «Доходное место» – пьеса со сложной биографией. Это больше остросоциальная сатира, чем комедия. Оттого во все времена она была нежелательна для постановки и с завидной регулярностью запрещалась цензурой. Но и режиссеры к ней возвращаются так же регулярно. И многие, как и в этот раз, не обозначают время действия.

«Я старался как раз, чтобы ни по костюмам, ни по декорациям не было зацикливания ни на какой эпохе, будь то 19 век, либо 20, 21, какой угодно. Поскольку то, что было сказано 160 лет назад, актуальности не теряет ни на секунду», – сказал режиссер Павел Рукавицын.

На сцене звездный актерский состав. Анна Лаптева исполняет роль Фелисаты Герасимовны Кукушкиной. Образ старого чиновника создал Юрий Егоров. Аким Акимович Юсов в его исполнении то комичен по-гоголевски, то по-шекспировски трагичен.

«Как у нас говорят: играешь плохого – ищи в нем хорошее. Мне хотелось, чтобы это было не просто клише определенное, а чтобы это был живой человек со своей судьбой, но живой. Надеюсь, что получилось», – поделился актер Юрий Егоров.

Всем отрицательным героям пьесы противостоит молодой Василий Жадов – правдолюбец и идеалист. Такие типажи – находка для драматургов, белые вороны в любом циничном обществе.

«Постепенно работая, я выковыривал из себя веру в предлагаемые обстоятельства, что честным трудом, честностью можно чего-то достичь. Хотя в наше время это сложно», – отметил актер Никита Жидовленко.

Авторский финал режиссер изменил. Его Жадов не возвращается к честной жизни, он вообще никуда не возвращается. Он погибает. Остается неясным, будут ли наказаны злодеи и взяточники.