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сегодня, 17:41 1

Зимой в Благовещенске зальют около 70 катков

Зимой в Благовещенске зальют около 70 катков
Фото: www.izmailovsky-park.ru

Городские власти подсчитали, что на зиму 2017-2018 года в областном центре будут работать около 70 катков. Уже можно кататься на лыжной базе «Динамо», в хоккейном клубе «Олимпик» и в парке Дружбы. В субботу, 24 ноября, ледовая площадка откроется на спорткомплексе «Юность».

Об этом рассказали на рабочем совещании с участием первого заместителя мэра города Владимира Константинова, представителей городского управления ЖКХ, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи, органов общественной самодеятельности, управляющих компаний, АКС, ГСТК и управления по делам ГОЧС города Благовещенска.

На совещании представители ООСов попросили оказать содействие при заливке катков, это касается тех ледовых площадок, по которым отсутствует техническая возможность заливки без привлечения техники. Таких катков на территории города порядка 30.

Многие жители проявили инициативу и планируют залить катки самостоятельно. По городу на придомовых территориях, общественных местах и на территориях организаций планируют залить более 60 катков. Работы по заливке уже ведутся.

В субботу, 25 ноября, в 12 часов на стадионе спорткомплекса «Юность» откроется городской ледовый каток. В 12:30 все желающие могут принять участие в «Веселых стартах» и побороться за главный приз – абонемент на бесплатное посещение катка в течение месяца, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#отдых #спорт

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  • Соната

    Соната
    45 минут назад

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