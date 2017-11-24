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В Белогорске поймали малолетних вандалов, разбивших парковые светильники

В Белогорске поймали малолетних вандалов, разбивших парковые светильники

В Белогорске поймали группу малолетних вандалов, повредивших светильники в парке. Это произошло 21 ноября. В полицию позвонил житель Белогорска и рассказал, что группа подростков разбивала парковые тротуарные светильники в сквере Красноармейский. Двух из них гражданин успел задержать, остальные убежали.

Всего разбитыми оказались 7 парковых светильников. Несовершеннолетних нарушителей доставили в полицию и опросили в присутствии родителей. Законным представителям подростков грозит привлечение к административной ответственности.

«Установлено, что в тот вечер в сквере находились шесть несовершеннолетних, – рассказала начальник белогорского отделения по делам несовершеннолетних МВД России Светлана Куртукова. – Их возраст от 11 до 14 лет. Проживают подростки в микрорайоне Мелькомбинат. В сквере они находились во время прогулки».

Сейчас устанавливается сумма нанесённого ущерба, после чего материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Стоимость одного паркового светильника составляет около 3,5 тысячи рублей, пояснили в управлении ЖКХ.

Сквер Красноармейский был благоустроен летом текущего года. На территории зоны отдыха уложили тротуарные дорожки, установили скамейки и урны. Было смонтировано 27 светильников отражающего света и 42 парковых светильника вдоль дома № 36 по улице Красноармейской, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети #происшествия

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