Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 3

Резидентам ТОРов позволят получать льготу на налог на прибыль после запуска производства

Резидентам ТОРов позволят получать льготу на налог на прибыль после запуска производства
Фото: minvr.ru

В Налоговом кодексе могут появиться изменения, которые простимулируют крупных инвесторов вкладывать средства в дальневосточные территории опережающего развития (ТОР) и развивать там производство. Для того чтобы они могли воспользоваться налоговыми выгодами ТОРов, период действия налоговых льгот планируют увеличить на срок до девяти лет.

Сейчас в дальневосточных ТОРах действует 10-летний льготный период для налога на прибыль. В течение пяти лет резиденты совсем не платят этот налог, а еще пять лет (для Амурской области) – 10 % от суммы налога. В пресс-службе Минвостокразвития пояснили, что такая льгота невыгодна для крупных инвесторов. Они вкладывают деньги в создание больших предприятий, но их постройка занимает много лет. Когда проекты начинают приносить доход, период налоговой льготы уже истекает. Именно поэтому в Налоговый кодекс планируют внести поправки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 ноября Совет Федерации одобрил продление срока льгот по налогу на прибыль для инвесторов ТОР. Оно касается тех инвесторов, которые еще не начали получать прибыль от своей деятельности. Для них десятилетний период будет наступать не с момента регистрации резидента, а через несколько налоговых периодов (лет). «Размер» отсрочки зависит от того, какую сумму вкладывают резиденты ТОРов. Для одних (кто вкладывает средств меньше) он будет составлять три года, для других – пять лет.

Максимальная отсрочка – для инвесторов, вкладывающих не менее 500 миллиардов рублей – девять лет. Таким образом, для них налоговые льготы продлятся не на 10, а на 19 лет, сказал министр Мивостокразвития Александр Галушка.

Просмотров всего: 76

#производство #экономика #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Seriy volchara

    Seriy volchara
    11 минут назад

    вот про что вчера и шла речь, ну! это строительство, как оно может приносить прибыль? понятное, что когда завод построен и функционирует он уже может и налоги платить, ибо есть с чего. а воплей-то)

  • full

    full
    5 минут назад

    Seriy volchara

    вот про что вчера и шла речь, ну! это строительство, как оно может приносить прибыль? понятное, что когда завод построен и функционирует он уже может и налоги платить, ибо есть с чего. а воплей-то)



    А Синьков то и не в курсе.

  • Пупсамурчик

    Пупсамурчик
    1 минута назад

    Согласна с тобой, серый волчара. Естествннно что когда строят то вкладывают.и здесь никакой прибыли нет. Тоже вчера читала статью, шумиху такую делают...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В районах Приамурья не хватает участковых для борьбы с контрафактным алкоголем
Экономика 9

Приамурье получило около 2,5 миллиарда рублей налогов от строительства Восточного
Общество 2

Поярковский предприниматель: соевый рынок – динамичный и перспективный
Экономика 1

Для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, хотят обнулить НДС