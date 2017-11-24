Резидентам ТОРов позволят получать льготу на налог на прибыль после запуска производства

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В Налоговом кодексе могут появиться изменения, которые простимулируют крупных инвесторов вкладывать средства в дальневосточные территории опережающего развития (ТОР) и развивать там производство. Для того чтобы они могли воспользоваться налоговыми выгодами ТОРов, период действия налоговых льгот планируют увеличить на срок до девяти лет.

Сейчас в дальневосточных ТОРах действует 10-летний льготный период для налога на прибыль. В течение пяти лет резиденты совсем не платят этот налог, а еще пять лет (для Амурской области) – 10 % от суммы налога. В пресс-службе Минвостокразвития пояснили, что такая льгота невыгодна для крупных инвесторов. Они вкладывают деньги в создание больших предприятий, но их постройка занимает много лет. Когда проекты начинают приносить доход, период налоговой льготы уже истекает. Именно поэтому в Налоговый кодекс планируют внести поправки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 ноября Совет Федерации одобрил продление срока льгот по налогу на прибыль для инвесторов ТОР. Оно касается тех инвесторов, которые еще не начали получать прибыль от своей деятельности. Для них десятилетний период будет наступать не с момента регистрации резидента, а через несколько налоговых периодов (лет). «Размер» отсрочки зависит от того, какую сумму вкладывают резиденты ТОРов. Для одних (кто вкладывает средств меньше) он будет составлять три года, для других – пять лет.

Максимальная отсрочка – для инвесторов, вкладывающих не менее 500 миллиардов рублей – девять лет. Таким образом, для них налоговые льготы продлятся не на 10, а на 19 лет, сказал министр Мивостокразвития Александр Галушка.