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Стала известна программа полета ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Стала известна программа полета ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1б», которой предстоит вывести в открытый космос космический аппарат «Метеор-М» № 2-1, завершит свой путь в девятом часу вечера по амурскому времени. Примерно в 20:16 (14:16 мск) разгонный блок вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан. Специалисты Роскосмоса расписали весь путь ракеты-носителя с момента запуска с космодрома Восточный, который состоится 28 ноября.

В 14:41 по амурскому времени (08:41 мск) с первого гражданского космодрома в стране запустят РКН «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 и 18-ю малыми космическими аппаратами попутной нагрузки. Через две минуты произойдет отделение первой ступени, еще через две – будет сброшен головной обтекатель. Затем примерно через минуту отделится вторая ступень и еще через пять минут – головной блок.

Далее в дело вступает разгонный блок «Фрегат», который используется в составе ракеты-носителя типа «Союз» специально для выведения космических аппаратов на различные орбиты. Он начнет формировать первую переходную орбиту и орбиту отделения космического аппарата «Метеор-М».

РБ «Фрегат»

Сам космический аппарат «Метеор-М» отделится в 15:42 по амурскому времени (09:42 мск). Спустя некоторое время разгонный блок «Фрегат» начнет по очереди формировать остальные переходные орбиты для отделения малых комических аппаратов научного и технологического назначения. Их запуск состоится в интересах научных, образовательных, исследовательских и коммерческих учреждений России, Норвегии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады и Федеративной Республики Германии. 17 из 18 малых космических аппаратов будут выведены в рамках реализации иностранных контрактов, сообщают в Роскосмосе.

Первый аппарат отделится в 17:15 по амурскому времени (11:15 мск), последний – в 18:54 (12:54 мск). Еще спустя час начнется перевод разгонного блока на траекторию входа в атмосферу и примерно в 20:16 по амурскому времени (14:16 мск) разгонный блок вернется. Он упадет в акватории Тихого океана.

По словам специалистов, отправленный в космос космический аппарат «Метеор-М» № 2-1 поможет получить глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом инфракрасном и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах. Также благодаря аппарату можно будет получить данные, которые помогут определить температуру морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности; определить общее содержание малых газовых компонентов атмосферы и другое.

Как сообщалось ранее, первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с тремя спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218». При этом изначально планировалось, что пуск состоится на день раньше. Однако на последней минуте перед стартом запуск по технической причине перенесли.

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#космодром #космос

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Комментарии
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    29 минут назад

    Сначала нужно хотя бы взлететь. А там посмотрим, что на какой минуте произойдет.

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