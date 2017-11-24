В районах Приамурья не хватает участковых для борьбы с контрафактным алкоголем

Фото: пресс-служба минВЭСТиП

В районах Амурской области недостаточно участковых для того, чтобы бороться с контрафактным алкоголем. Такая проблема была озвучена 23 ноября на совещании в Шимановске, посвященном реализации алкогольной продукции.

В нем приняли участие главы и представители администраций Шимановска, Циолковского, Свободного, а также Шимановского, Свободненского и Мазановского районов.

«У нас в Шимановском районе всего два участковых живут и работают в селе. Остальные выезжают из отдела, если поступает какое-то заявление, отрабатывают его. Но, сами понимаете, такая работа малоэффективна. Этот кадровый голод у нас длится уже более трех лет. Вопрос не в том, что полиция не хочет работать, кадрового потенциала, который бы все это делал, его просто нет», – отметил глава Шимановского района Сергей Алипченко.

На совещании отметили, что проблему нехватки участковых планируется обсудить с руководством амурского УМВД. Это должно произойти в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

В тех населенных пунктах, где ослаблен контроль за соблюдением антиалкогольного законодательства, процветает самогоноварение, появляются нелицензированные торговые точки, где алкоголь «своим» продают в любое время суток.

На совещании обсудили применение новой статьи КоАП 14.17.1 – она предусматривает серьезное наказание для граждан, ведущих нелегальную розничную продажу алкоголя. Главы муниципалитетов рассказали, что положительный опыт использования статьи уже есть.

«Это очень хороший закон. Как только хотя бы одного оштрафуют на 30-50 тысяч рублей, деревня мигом будет об этом знать. Нелегал и самогон уйдут в подполье, и будет намного меньше правонарушений. Я лично считаю, что наказывать сразу надо на полную катушку. Но у нас есть уже прецеденты, когда суды отказывают в наложении максимального штрафа. Нам говорят, что, если человек попался первый раз, штрафовать нужно на 5-10 тысяч. Ну, это понятно, мы сейчас так и делаем, штрафы наращиваем постепенно», – сказал глава Мазановского района Михаил Пивень.

Заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Левицкий добавил, что вопросы по применению новой статьи КоАП возникают практически на каждом выездном совещании.

«На следующей неделе мы планируем встретиться с руководством Амурского областного суда и выяснить, что конкретно необходимо, чтобы этих отказов не было. Случаи отравления людей, которые покупают самогон, контрафактную продукцию, они есть, и здесь нужно что-то делать. Сегодня около половины алкоголя находятся в нелегале, и штрафами в две и даже пять тысяч мы ничего не изменим. Вышел закон, нужно его применять и эти примеры показывать», – подчеркнул Сергей Левицкий.

В качестве положительного примера по борьбе с самогоноварением привели город Шимановск. Здесь выявлено много фактов производства продукции домашней выработки, и по каждому случаю приняты меры. Хорошо отлажена работа с контролирующими органами и в Мазановском районе.

На совещании подняли еще один наболевший вопрос – отсутствие лицензированных точек продажи алкоголя в населенных пунктах области. В Шимановском районе в селах Соскаль, Новогеоргиевка, Ключевое, Селеткан, Ураловка, Малиновка отсутствуют магазины, где официально продается спиртное. На территории Мазановского района это Богословка (242 человека), Ивановский (425 человек) Маргаритовка (343 человека), Молчаново (458 человек), Новороссийка (283 человека), Поповка (421 человек), Практичи (389 человек), Раздольное (161 человек). В селе Малая Сазанка Свободненского района, где проживает 1 771 человек, также нет ни одного лицензиата.

Главам местного самоуправления рекомендовали провести информационную работу с предпринимателями – по вопросу получения лицензии на розничную продажу алкоголя. В настоящее время в правительстве РФ на рассмотрении находится законопроект о снижении госпошлины на приобретение лицензии на торговлю спиртным. В случае положительного решения, ее размер снизится с 65 до 15 тысяч рублей на каждую торговую точку.

Кроме того, около 1 200 амурских предпринимателей, реализующих пиво, вовремя не сдают декларации, хотя по закону делать это должны каждый квартал. За такое нарушение также предусмотрено наказание, штрафы составляют до 10 тысяч рублей. На совещании главам муниципалитетов передали уточненные списки представителей бизнеса, с которыми необходимо провести работу.

Подводя итоги совещания, замминистра отметил, что вопрос соблюдения антиалкогольного законодательства держит на контроле губернатор Амурской области Александр Козлов. Совместными усилиями органов власти и контролирующих структур ситуацию уже удалось изменить в лучшую сторону. По данным УМВД России по Амурской области, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в этом году снизилось на 12 %. Подтянулся регион и по другим показателям.

«Сдвиг в положительную сторону – это результат нашей совместной работы. Уже сделано много, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Нам нужно двигаться дальше. Самая главная наша задача – обезопасить население области от контрафакта, некачественного продукта. Возможности для этого у нас есть, их нужно максимально использовать», – подытожил Сергей Левицкий.