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сегодня, 16:13 0

В Приамурье водитель уснул за рулем – в аварии пострадали двое

В Приамурье водитель уснул за рулем – в аварии пострадали двое
Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

Авария произошла на трассе Благовещенск – Белогорск в районе села Савельевка 24 ноября. Водитель микрогрузовика уснул за рулем, и автомобиль слетел с трассы. В ДТП пострадали двое человек.

Водитель уснул за рулем, и машина слетела с дороги – такова предварительная версия произошедшего. Во время аварии пассажир, который находился на переднем сиденье, вылетел через лобовое стекло, водитель остался в кабине.

Сообщение о ДТП поступило в 13:30. На место выехали четверо пожарных пожарной части № 21 села Томичи. Когда они прибыли на место, первым делом отключили аккумулятор, чтобы автомобиль не загорелся.

Водителя и пассажира на носилках донесли до прибывшего реанимационного автомобиля. Пострадавших доставили в больницу Белогорска, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#ДТП

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