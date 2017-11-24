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24ноября
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сегодня, 15:19 0

В Свободном родители детей-инвалидов пообщались с социальными службами

В Свободном родители детей-инвалидов пообщались с социальными службами
Фото: пресс-служба Свободного

В управлении социальной защиты населения Свободного прошла информационная встреча представителей социальных учреждений города с родителями, воспитывающими детей, имеющих статус инвалида. Родители могли задать вопросы напрямую руководителям и получить подробную консультацию.

Собравшимся рассказали о том, какие виды поддержки для этой категории граждан может дать каждая из подведомственных служб, управлений, организаций и как её получить. Вопросы обсуждались житейские, в некоторых случаях они носили исключительно индивидуальный характер, как, например, проблемы социальной адаптации отдельного ребенка в учебном классе школы. Массовая проблема – отсутствие психологов, дефектологов и логопедов в детских садах, коснулась практически всех семей, где растут особенные дети.

«В свое время эти должности имелись в образовательных учреждениях города, но были упразднены. В ряде регионов и населённых пунктов на территории нашей области дальновидные руководители смогли сохранить их», – рассказала на мероприятии руководитель управления соцзащиты города Тамара Музыченко.

Предыдущий руководитель управления образования города Свободного не сумела сохранить эти штатные единицы, а сегодня для того, чтобы ввести их, одного желания мало, сообщили в пресс-службе свободненской администрации.

Инклюзивное образование – та сфера, по которой в ходе встречи возникло наибольшее количество вопросов. На сегодняшний день существуют специальные группы в детских садах, есть такая группа и в доме детского творчества, среднее образование дети с ограниченными возможностями получают в пятой школе города Свободного. Поскольку работа с такими детьми имеет множество нюансов относительно обычных преподавательских будней, пока не все получается так, как хотелось бы, отмечают специалисты.

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#дети #Свободный #соцзащита

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