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В квартире у благовещенки натяжной потолок провис под тяжестью воды

В квартире у благовещенки натяжной потолок провис под тяжестью воды

24 ноября в одной из квартир гостиничного типа в Благовещенске случилось ЧП. Проснувшись рано утром от сильного гула, благовещенка увидела воду, стекающую со стен. Спустя некоторое время от беспрерывно поступающей воды провис натяжной потолок. Оказалось, что причина случившегося кроется в батарее в квартире этажом выше.

Поняв, что ее квартиру топят соседи сверху, благовещенка Наталья побежала на второй этаж. Но жильцов дома не оказалось. Решить проблему, со слов горожанки, удалось только спустя 40 минут.

«Оказалось, что эту квартиру хозяин сдает. Квартирантов дома не было, нашли номер владельца жилья, он приехал и открыл дверь своим ключом. Дозвониться до управляющей компании было не просто – долго никто не брал трубку, даже дежурный. Приехали они к нам минут через 40 после того, как все случилось. Перекрыли воду, временно отключили отопление. Потом отопление вернули и пообещали прислать в понедельник специалиста для составления акта об ущербе», – рассказала жительница дома № 81/1 по улице Почтовой Наталья.

Как пояснила девушка, у соседей прорвало батарею. Что послужило причиной, пока неясно. В результате в квартире у Натальи промокли стены, полы и провис под тяжестью воды потолок.

«Приехали мастера, которые потолками занимаются, они нам откачали воду – там целых 70 литров было. Плюс вода под линолеум попала и стены все мокрые. Потолок теперь менять придется. Кто за это будет платить, неясно. Управляйка и владелец квартиры друг на друга вину перекладывают» , – добавила девушка.

В жилищном отделе городского управления ЖКХ тем временем сообщили, что управляющая компания только составит акт о порче имущества, по которому будет дана оценка причиненному ущербу. А возмещение этого ущерба ляжет на плечи собственника квартиры, где случилась коммунальная авария.

«В 37-й квартире сегодня вырвало пробку на радиаторе, на место оперативно выехала аварийная бригада, радиатор перекрыли. Общий стояк работает, отопление есть, в том числе и в 14-й квартире, которую затопило. Проблем и жалоб больше никаких нет. В настоящее время остался только один нерешенный вопрос – возмещение ущерба. Возмещать его будет собственник, в чьей квартире случился порыв. Если жильцы сами между собой не договорятся, то жительница пострадавшей квартиры может обратиться в суд», – пояснили в управлении ЖКХ.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Такое впечатление, что в системе давление выше нормы. У нас недавно стояк на горячей воде лопнул. Краны на квартиру, которые перед водосчетчиками открыты наполовину, а давление из крана, выше, чем обычно.

  • Скромная

    Скромная
    2 часа назад

    Сегодня 24 ноября!

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Скромная, а год знаете?!:)

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Покупают китайскую сантехнику и сомнительные радиаторы, а потом удивляются почему у них порывы.

    Считайте причинный ущерб и выставляйте счет собственнику квартиры, если он согласен пусть пишет расписку что он обязуется до оговоренной даты возместить затраты на стройматериалы и ремонтные работы.

    Вы хозяину сразу же обрисуйте картину, что за экспертизу и за юриста он 45 тыс. только отдаст. ну и лучше не оттягивать это все. Подкрепляйте фотографиями испорченного имущества.

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    управляйка отвечает только за стояки плюс 15 см отводки к батарее(смотрите договор с управляйкой) а все остальное принадлежит собственнику,то бишь он может без уведомления и заключения договора с управляйкой на выполнение каких либо работ(в другом случае,управляйка не несёт ответственности за аварию) вносить на своё усмотрение коррективы ...

  • Евлеслав

    Евлеслав
    34 минуты назад

    Какой крвсивый арт-объект появился в квартире. Концептуально-необычно и высокохудожественно

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