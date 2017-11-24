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24ноября
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сегодня, 14:40 1

Пять амурчанок наградили почетным знаком «Материнская слава»

Пять амурчанок наградили почетным знаком «Материнская слава»
Фото: amurobl.ru

Перед Днем матери пяти амурчанкам вручили почетный знак «Материнская слава». Награду вручают женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей. В Приамурье знаком отмечены 118 матерей. С предстоящим праздником амурских мам поздравил губернатор Александр Козлов.

«Скоро мы отметим самый душевный праздник – День матери. Самые искренние поздравления, самые теплые слова благодарности – нашим мамам, таким любимым и родным. Тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас всегда. Желаю всем мамам Амурской области и нашей великой страны счастья и здоровья! Не стоит забывать, что, пока живы наши родители, мы всегда будем детьми и неважно, какие должности занимаем и чем занимаемся. Найдите минутку, навестите или хотя бы позвоните своим мамам, им будет очень приятно, они всегда ждут вас и вашего звонка», – сказал Александр Козлов.

В завершение выступления глава региона вручил пяти амурчанкам почетные знаки «Материнская слава», сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал важность оказания всеобъемлющей поддержки многодетным семьям со стороны регионов. В настоящее время, в соответствии с «майскими указами» президента, многодетным, малообеспеченным семьям с тремя и более детьми ежемесячно предоставляется денежная материальная выплата.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    12 минут назад

    А где имена и фото награжденных?

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