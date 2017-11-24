В Белогорском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

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Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия в Белогорском районе. Здесь ночью автомобиль наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, наезд произошел на трассе Белогорск – Васильевка 24 ноября, около 02:00. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу – предстоит установить, погиб он в результате ДТП или же по другой причине. Водитель машины, на которой совершен наезд, был трезвым.