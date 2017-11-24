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Амурские военные опробовали программу «Колесо», которую применят в ВВО

Амурские военные опробовали программу «Колесо», которую применят в ВВО
Фото: mil.ru

Военнослужащие контрактники Восточного военного округа будут проходить боевую подготовку по новой программе «Колесо», которую уже опробовало мотострелковое соединение в Амурской области. Программу признали успешной, сообщает «Интерфакс».

«По результатам эксперимента принято решение об изменении программы подготовки войск ВВО для подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту. Проверка показала улучшение качества подготовки военнослужащих и командиров подразделений, занимающихся по экспериментальной программе», – сообщает пресс-служба ВВО.

Особенность программы заключается в поочередной отработке подразделениями – от отделения до батальона – одного вида боевых действий в рамках модуля. Только после отработки всех задач одного модуля осуществляется переход на следующий модуль. При этом командирам предоставляется право самим определять очередность модулей.

Ранее сообщалось, что в летний учебный период ряд подразделений мотострелковой бригады ВВО в Приамурье, полностью укомплектованных контрактниками, занимались по экспериментальной программе «Колесо». В прошлом году курс программы для подразделений морской пехоты прошли военнослужащие соединения Тихоокеанского флота.

О планах применения новой программы боевой подготовки «Колесо» Минобороны сообщило в декабре 2015 года. Было отмечено, что программа призвана исключить шаблонность в обучении личного состава и вести целенаправленную подготовку подразделений к ведению боевых действий в различных условиях по тактическим задачам.

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#военные

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