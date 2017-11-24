В восточных районах Приамурья выпадет слабый снег: прогноз погоды на 25 ноября

Фото: Pikabu

В Амурской области 25 ноября установится переменная облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью в регионе понизится до 23…28 градусов мороза, местами – до минус 33…38 градусов. Днем термометры покажут 13…18 градусов ниже нуля, по северу местами – минус 23…28 градусов. В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 23…25 градусов ниже нуля, днем – минус 16…18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL