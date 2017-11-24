Приамурье получило около 2,5 миллиарда рублей налогов от строительства Восточного
С начала строительства космодрома Восточный бюджет Амурской области пополнился на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Это налоги, которые поступили от предприятий, занятых на стройке космодрома, рассказал «РИА Новости» глава Приамурья Александр Козлов.
«Наша область стала космической. Конечно, космодром – это один из важных факторов экономического развития области. С 2012 года в бюджет Амурской области от организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию космодрома, поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов», – сказал губернатор.
Как сообщало Амур.инфо, второй по счету запуск ракеты с Восточного запланирован на 28 ноября. Ее общая сборка завершилась на космодроме 23 ноября. На 25-е число запланирован вывоз ракеты на стартовый комплекс.
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