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24ноября
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сегодня, 13:39 6

Приамурье получило около 2,5 миллиарда рублей налогов от строительства Восточного

Приамурье получило около 2,5 миллиарда рублей налогов от строительства Восточного
Фото: ru.sputnik.kg

С начала строительства космодрома Восточный бюджет Амурской области пополнился на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Это налоги, которые поступили от предприятий, занятых на стройке космодрома, рассказал «РИА Новости» глава Приамурья Александр Козлов.

«Наша область стала космической. Конечно, космодром – это один из важных факторов экономического развития области. С 2012 года в бюджет Амурской области от организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию космодрома, поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов», – сказал губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, второй по счету запуск ракеты с Восточного запланирован на 28 ноября. Ее общая сборка завершилась на космодроме 23 ноября. На 25-е число запланирован вывоз ракеты на стартовый комплекс.

Просмотров всего: 152

#губернатор #космодром #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • oenesterov

    oenesterov
    52 минуты назад

    как это?! неужели либералы нам врали, что все налоги платятся в Москве или на крайний случай в Хабаровске? А как же "житьнеполжи"?

  • Фергюсон

    Фергюсон
    46 минут назад

    oenesterov

    как это?! неужели либералы нам врали, что все налоги платятся в Москве или на крайний случай в Хабаровске? А как же "житьнеполжи"?



    а че эти копейки считать

    это 500 мильенов в год

    вливаний в 40 мильярдный бюджет Амурки.

    Один Спецстрой только 16 мильярдов свистнул бюджетных денег т.е. наших с вами

    Это если в цифрах сравнить

  • oenesterov

    oenesterov
    28 минут назад

    Фергюсон

    oenesterov

    как это?! неужели либералы нам врали, что все налоги платятся в Москве или на крайний случай в Хабаровске? А как же "житьнеполжи"?



    а че эти копейки считать

    это 500 мильенов в год



    так че, может тогда Серебрякова отпустить? копейки же стырил...



  • full

    full
    25 минут назад

    Ну хоть что то... За несколько лет менее десяти процентов от долга области. Так к пятидесятому году и заживем....

  • Фергюсон

    Фергюсон
    18 минут назад

    oenesterov

    Фергюсон

    oenesterov

    как это?! неужели либералы нам врали, что все налоги платятся в Москве или на крайний случай в Хабаровске? А как же "житьнеполжи"?



    а че эти копейки считать

    это 500 мильенов в год



    так че, может тогда Серебрякова отпустить? копейки же стырил...



    не знаю такого

    нахрена за копейками гоняться когда в это время у тебя сотни лярдов тырят

    сначала крупное воровство пресечь, потом за мелочь взяться

    а Если отпускать то ВСЕХ воров, а не только дружбанов Путена

    а Если садить воров, то тоже ВСЕХ в том числе и дружбанов Путина

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    С начала строительства космодрома Восточный бюджет Амурской области пополнился на сумму около 2,5 миллиарда рублей

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