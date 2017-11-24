Приамурье получило около 2,5 миллиарда рублей налогов от строительства Восточного

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«Наша область стала космической. Конечно, космодром – это один из важных факторов экономического развития области. С 2012 года в бюджет Амурской области от организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию космодрома, поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов», – сказал губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, второй по счету запуск ракеты с Восточного запланирован на 28 ноября. Ее общая сборка завершилась на космодроме 23 ноября. На 25-е число запланирован вывоз ракеты на стартовый комплекс.