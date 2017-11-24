По Приамурью циркулирует микоплазменная инфекция

Областная инфекционная больница переполнена больными с простудными заболеваниями. Главный специалист-пульмонолог областного минздрава Ольга Демура не рекомендует амурчанам заниматься самолечением. Об этом она рассказала в эфире программы «Альфа-канала» «Простые вопросы».

«Если температура выше 38 градусов упорно держится, плохо снижается препаратами, то обязательно нужно обратиться за медицинской помощью и провести определенное обследование. Если долго держится упорный кашель, то, скорее всего, потребуется определенное обследование», – пояснила Ольга Демура.

Она добавила, что в области сейчас идет циркуляция микоплазменной инфекции. Эта инфекция вызывает микоплазменные пневмонии.

«Чаще болеют в коллективах дети, подростки, молодые люди. Инфекции подвержены школьники, дети, посещающие детские сады, учащиеся лицеев, колледжей, студенты, – рассказала Ольга Викторовна. – Здесь тоже требуется соблюдать определенные меры предосторожности, то есть больной человек не должен появляться в коллективе. Он может послужить источником заражения других людей».

Для предотвращения массовых заболеваний необходимо проветривание кабинетов, работа рециркуляторов. Больного ребенка нельзя приводить в школу или детский сад, из-за него могут заболеть другие дети.

По словам Ольги Демуры в этом году инфекции лечатся имеющимися лекарственными препаратами. Но для микоплазменной инфекции понадобятся антибиотики определенного спектра действия. Антибиотик широкого спектра действия на эту инфекцию не действует.

У атипичной – микоплазменной или хламидийной – инфекции инкубационный период длится от 14 до 21 дня. Болезнь начинается с незначительных жалоб на кашель, першение в горле, дискомфорт. Эти жалобы могут беспокоить 7-10 дней. Потом резко повышается температура, появляется слабость, одышка. Для исключения пневмонии необходимо сделать рентгенографию органов грудной клетки.

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