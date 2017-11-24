40 нарушений земельного законодательства местными властями выявили в Приамурье

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Амурские прокуроры проверили, как органы местного самоуправления соблюдают земельное законодательство. Они выявили 40 нарушений в предоставлении гражданам участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В Свободном, Селемджинском, Бурейском, Шимановском, Михайловском районах местные власти не утвердили перечень свободных земельных участков. На рассмотрении сейчас по этому вопросу 13 представлений прокуратуры. В Серышевском районе в пакете документов на предоставление гражданину земли в безвозмездное пользование обнаружили недействительный документ. В Возжаевке сельсовет нарушил сроки рассмотрения обращения граждан.

В целом в ходе проверок выявили 40 нарушений. В целях устранения внесли 16 представлений, подготовили 3 проекта исковых заявлений в Арбитражный суд Амурской области, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.