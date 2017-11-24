Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 0

40 нарушений земельного законодательства местными властями выявили в Приамурье

40 нарушений земельного законодательства местными властями выявили в Приамурье
Фото: nashbryansk.ru

Амурские прокуроры проверили, как органы местного самоуправления соблюдают земельное законодательство. Они выявили 40 нарушений в предоставлении гражданам участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В Свободном, Селемджинском, Бурейском, Шимановском, Михайловском районах местные власти не утвердили перечень свободных земельных участков. На рассмотрении сейчас по этому вопросу 13 представлений прокуратуры. В Серышевском районе в пакете документов на предоставление гражданину земли в безвозмездное пользование обнаружили недействительный документ. В Возжаевке сельсовет нарушил сроки рассмотрения обращения граждан.

В целом в ходе проверок выявили 40 нарушений. В целях устранения внесли 16 представлений, подготовили 3 проекта исковых заявлений в Арбитражный суд Амурской области, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

Просмотров всего: 233

#закон #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Белогорском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину
Происшествия 1

В Благовещенске подросток ударил ножом другого парня на футбольном поле
Происшествия 22

У благовещенцев после капремонта замерзли квартиры
Происшествия 2

Благовещенца, убившего бездомного, лишили свободы на 9 лет